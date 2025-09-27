В Госдуме предложили разрешить амбулаторную выдачу дорогостоящих лекарств по ОМС

Внести изменения предложено в ст. 80 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» и ст. 35 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в настоящее время для получения дорогостоящих препаратов за счет средств ОМС пациентов в ряде случаев приходится госпитализировать. Изменениями предлагается закрепить право правительства устанавливать случаи, когда пациенты смогут получать отдельные препараты и медицинские изделия амбулаторно, без обязательного стационарного лечения.

Согласно № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», бесплатное обеспечение лекарствами и изделиями предусмотрено только при оказании медпомощи в условиях стационара, дневного стационара или при посещении на дому. Отмечается, что это приводит к невозможности амбулаторного лечения больных, в том числе онкологических, даже в случаях, когда существует возможность получения некоторых лекарственных препаратов без госпитализации.

Инициатива в случае утверждения даст Правительству России возможность устанавливать дополнительный перечень заболеваний и состояний, включаемых в базовую программу ОМС в качестве случаев оказания медпомощи, а также обеспечивать граждан отдельными лекарственными препаратами и медизделиями в амбулаторных условиях.

Аналогичный механизм уже применяется при федеральном финансировании лекарственного обеспечения, например, для ВИЧ-инфицированных пациентов, отмечается в пояснительной записке.

В сентябре 2025 года Минздрав России разработал проект корректировок в № 326-ФЗ. Поправки главным образом касаются регуляции оплаты медпомощи и принципов страхования граждан в новых регионах, а также ужесточают требования к претендующим на получение полиса ОМС иностранным гражданам. Подробнее о предложенных изменениях – в обзоре Vademecum.