Google и Flo Health выплатят $56 млн по иску о распространении конфиденциальных медданных

Ранее по этому делу свою часть урегулировал и другой ответчик – аналитическая компания Flurry, которая в марте 2025 года согласилась выплатить $3,5 млн. Компания, занимавшаяся мобильной аналитикой, фигурировала в иске, так как через нее проходили данные пользовательниц Flo. Несмотря на то что Flurry уже прекратила работу, суд счел ее причастной к схеме передачи информации. Сам иск был основан на калифорнийском законе о нарушении неприкосновенности частной жизни, предусматривающем штраф до $5 тысяч за каждый случай нарушения, что теоретически могло обернуться для компаний многомиллиардными убытками.

Американская корпорация Meta* пошла по иному сценарию: она отказалась заключить мировое соглашение и была признана виновной присяжными в несанкционированном сборе конфиденциальной информации пользовательниц. Речь идет о данных о менструальных циклах, контрацепции, половой активности и планах по беременности. В августе 2025 года суд установил, что Meta «намеренно подслушивала или записывала» взаимодействие пользовательниц с приложением Flo, не имея на то законных оснований. Размер компенсации для компании будет определен 30 сентября 2025 года, Meta намерена обжаловать вердикт.

Flo Health – международное приложение, основанное в 2015 году белорусскими предпринимателями Дмитрием и Юрием Гурскими. Сегодня оно доступно более чем на 20 языках, а аудитория достигает 422 млн женщин. Несмотря на заявления о научном подходе и защите данных, расследование The Wall Street Journal в 2019 году показало, что сервис передавал личную информацию третьим лицам, включая Meta, Google, AppsFlyer и аналитическую платформу Flurry.

Федеральная торговая комиссия США в 2021 году также установила нарушения в обработке данных Flo Health, что привело к отдельному мировому соглашению с регулятором и обязательству пройти независимую проверку политики конфиденциальности.

Вопрос защиты данных женского здоровья в США стал особенно острым после решения Верховного суда об отмене конституционного права на аборт в 2022 году. Этот шаг вызвал протесты, рост популярности телемедицинских сервисов и усилил тревогу вокруг использования информации из приложений для отслеживания цикла.

* Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России