Eli Lilly остановила КИ препарата для сохранения мышечной массы у лечащихся от ожирения и диабета

Исследование, начавшееся в мае и закрытое 10 июня 2025 года, было рассчитано на 180 пациентов с ожирением или избыточным весом и сопутствующим сахарным диабетом II типа. Оно должно было продолжаться около 13 месяцев и оценивать динамику снижения веса и соотношение потери жира и мышечной массы. По плану, первые результаты ожидались к октябрю 2026 года.

При этом аналогичное исследование с участием пациентов с ожирением без диабета остается активным. Компания отметила, что регулярно пересматривает портфель клинических программ и корректирует его в зависимости от бизнес-стратегии.

Bimagrumab разработан для блокировки рецептора, регулирующего рост мышечной массы. Ранее его испытывала компания Novartis в небольшой группе пациентов с диабетом, однако один из 37 участников исследования столкнулся с воспалением поджелудочной железы и был госпитализирован.

Препарат считается одним из ключевых элементов стратегии Eli Lilly по расширению присутствия на рынке терапии ожирения. Для получения прав на его разработку компания приобрела стартап Versanis Bio за $2 млрд в 2023 году. На фоне новости котировки Eli Lilly снизились на 0,4% на досрочных торгах в США, акции ее конкурента Novo Nordisk упали на 2,2%.

Ранее Eli Lilly сообщала, что bimagrumab в комбинации с препаратом Wegovy (семаглутид) от Novo Nordisk помогал пациентам снижать вес, сохраняя мышечную массу, что рассматривалось как подтверждение перспективности технологии.

В России компания «Герофарм» 11 апреля 2025 года получила регудостоверение на препарат Седжаро – аналог Mounjaro от Eli Lilly, применяемый для терапии сахарного диабета и борьбы с ожирением. Оригинальное средство в России не зарегистрировано, интеллектуальные права на вещество были защищены патентом, который, по данным Евразийской патентной организации, прекратил действовать на территории РФ в ноябре 2024 года.

О намерении «Герофарма» получить принудительную лицензию на Mounjaro от Eli Lilly стало известно в декабре 2024 года. Немного ранее, в ноябре того же года, компания направила тематический иск к американскому производителю в Арбитражный суд Москвы. Вторым ответчиком в споре выступал Роспатент.