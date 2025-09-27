В России начались эксперименты по трансплантации генома микоплазмы

Первые эксперименты по трансплантации генома микоплазмы стартовали в России Об этом на XII российском форуме биотехнологий OpenBio-2025 в Кольцово рассказал директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Говорун.

«Начата работа по синтезу геномной последовательности mycoplasma gallisepticum с последующей ее редукцией до минимального генома, а также ее геномного двойника», — сказал он.

Ученый рассказал о системных исследованиях принципов адаптации микоплазмы к различным воздействиям. По мнению Вадима Говоруна, изучение деталей функционирования микоплазм может помочь в создании искусственной клетки. Простое переписывание генетической информации, как установили ученые, не дает желаемого результата – необходимо учитывать сложные метаболические пути и некоторые другие особенности.

Ученые обсудили также проблемы использования геномных технологий в диагностике онкологических и наследственных заболеваний в России, а также готовность отечественных биотех-компаний разрабатывать и производить антитела мирового уровня.

«У природы очень много аналогий с компьютерными системами. Там тоже идет обработка информации. Наш геном — это, фактически информационный картридж, программа. Сейчас мы научились синтезировать молекулы ДНК, геномы. Это открывает революционные возможности», — сказал профессор кафедры биоинженерии МГУ им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент РАН Алексей Шайтан.

О результатах работы с рекомбинантным вирусом VV-GMCSF-Lact рассказала старший научный сотрудник ФГБУН Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Елена Кулигина. VV-GMCSF-Lact — первый российский противоопухолевый онколитический вирус, получивший разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний. Препарат был получен генно-инженерным путем из российского штамма вируса осповакцины.

Результаты первой фазы исследований показали, что лекарство не токсично, безопасно и вызывает положительный терапевтический эффект. «При однократном противоопухолевом введении у 50% пациенток к 60-му дню после введения препарата детектировалась стабилизация опухолевого процесса. При многократном внутриопухолевом введении — у 80% пациенток к 82-му дню», — уточнила Кулигина.

gxpnews