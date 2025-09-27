Зарплата российских фармацевтов за год выросла на 16%

Средняя зарплата российских фармацевтов в 2025 году достигла 74,1 тыс. рублей, что на 10 тыс. рублей или 16% превышает показатель прошлого года, следует из данных рекрутингового сервиса hh.ru, представленных ко Всемирному дню фармацевта (отмечается 25 сентября).

Больше всего фармацевтам готовы платить в Москве (97,2 тыс. рублей) и области (96,4 тыс. рублей), а также в отдаленных регионах — Ямало-Ненецком автономном округе (93, 4 тыс. рублей), на Сахалине (90 тыс. рублей), в Мурманской области (78,6 тыс. рублей), Хабаровском крае (77,8 тыс. рублей) и Якутии (75 тыс. рублей). В этот перечень удивительным образом попала Калужская область с зарплатой 78,1 тыс. рублей.

С января по сентябрь в России было открыто больше 33 тыс. вакансий провизоров, что на 13% больше в годовом отношении. Среди регионов-лидеров по числу вакансий в пятерку входят Москва (15% от общего числа) и область (12%), Санкт-Петербург (5%), Краснодарский край (4%) и Свердловская область (4%).

Среди самых востребованных навыков профи в области изготовления, исследования и продажи лекарств работодатели указывают «продажи», «фармакология», «фармация», «лекарственные препараты» и «грамотная речь». В то же время «энтузиазм», «европейская фармакопея» и «презентабельный внешний вид» требуются минимально.

Аптек в России становится больше, а вот дипломированных провизоров — нет. Как отрасль решает проблему кадров выясняли GxP News.

