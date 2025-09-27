Мурашко: более 2,5 млн перенесших инфаркты и инсульты обеспечены бесплатными лекарствами

Более 2,5 млн пациентов высокого риска, перенесших инфаркты и инсульты, оперативные вмешательства на сосудах, обеспечены бесплатными лекарствами, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Доля пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений, а также перенесших операции на сердце, обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, к 2030 году должна быть еще увеличена и достичь 98%», — рассказал глава Минздрава на Российском национальном конгрессе кардиологов.

В целом смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в России за 25 лет снизилась на 34%, а последние 2 года страна находится на историческом минимуме по этому показателю. По словам Мурашко, россиянам стали намного доступнее высокотехнологичные методы лечения — число операций по профилю «сердечно-сосудистая хирургия» выросло почти на 39%. «В 2024 году более 495 тыс. пациентов получили такую помощь, что свидетельствует об эффективности работы в целом», — отметил министр.

Между тем, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), более 1 млрд человек в мире находятся в зоне риска из-за неконтролируемой гипертонии — самого распространенного представителя сердечно-сосудистых заболеваний. Жители каких стран под угрозой и как ВОЗ предлагает с ней бороться, выясняли GxP News.

