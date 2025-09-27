Moderna открыла в Великобритании завод по производству мРНК-вакцин

Компания Moderna открыла в британском Харуэлле завод мощностью до 100 млн доз мРНК-вакцин в год, а в случае пандемии — до 250 млн доз, говорится в посвященном событию пресс-релизе. Предприятие также включает лаборатории для анализа образцов, полученных в ходе глобальных клинических испытаний Moderna.

Объект построен в рамках десятилетнего соглашения между американской компанией и британским правительством, в рамках которого Moderna также инвестирует $1,3 млрд во внутренние НИОКР. Предприятие в Харуэлле не только удовлетворит потребность Национальной службы здравоохранения (NHS) в мРНК-инъекциях для лечения респираторных заболеваний: Moderna будет использовать завод для исследований мРНК в области онкологии, редких заболеваний и иммунных нарушений.

«Запуск центра инноваций и технологий Moderna знаменует собой создание первого в Великобритании предприятия, которое будет производить мРНК-вакцины. Благодаря нашему стратегическому партнерству уже проведено больше 20 клинических испытаний на 110 площадках по всей стране, что делает Moderna крупнейшим коммерческим спонсором такого рода в Великобритании», — заявил генеральный директор Moderna Стефан Бансель.

Лояльность Moderna к Великобритании резко контрастирует с отношением других крупных фармацевтических компаний, которые в последние недели либо сократили, либо полностью заморозили планы по расширению присутствия в стране. Так, Eli Lilly сообщила о возможном закрытии проекта биотехнологического инкубатора стоимостью $378 млн. «Lilly пока не может окончательно определиться с инвестициями в площадку Lilly Gateway Labs, поскольку мы ждем большей ясности от Великобритании», — сообщил тогда изданию Fierce Pharma представитель компании. Гендиректор Lilly Дэвид Рикс был более резок, назвав в интервью Financial Times Великобританию «вероятно, худшей в Европе» с точки зрения цен на лекарства. При этом он отметил, что страна «не является привлекательной средой для инвестиций».

Merck & Co. и местная AstraZeneca также отказались от проектов и операций в Великобритании.

Суть недавнего конфликта между британскими властями и фармацевтическими компаниями сосредоточена вокруг механизма ценообразования и возврата средств за брендовые лекарства, поставляемые NHS. Новая схема, действующая с 2024 года, устанавливает максимально допустимый годовой рост расходов NHS на эти препараты (ранее 2%, сейчас немного выше). Если фактические расходы превышают лимит, фармацевтические компании должны вернуть излишек. Такие возвраты могут составлять более четверти выручки компаний.

gxpnews