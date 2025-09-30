На рынок США вышел первый пероральный препарат против акромегалии

FDA зарегистрировало препарат для лечения взрослых с акромегалией. Это первое пероральное средство для этого показания в США.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат Palsonify (пальтусотин/paltusotine) для лечения взрослых с акромегалией, которым хирургическая операция не дала результата или не может быть проведена. Об этом сообщила в пресс-релизе американская биотехнологическая компания-разработчик Crinetics Pharmaceuticals.

Ее продукт стал первым пероральным средством против этого заболевания на американском рынке. Ранее лечение было доступно только в форме инъекций аналогов соматостатина, которые делаются раз в месяц подкожно или внутримышечно.

Акромегалия — редкое (~500 тыс. случаев в мире) эндокринное заболевание, при котором организм вырабатывает чрезмерное количество гормона роста — соматропина. Избыток приводит к патологическому увеличению размеров костей, мягких тканей и органов.