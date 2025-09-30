Люк Миелс станет новым генеральным директором GSK

Британский фармгигант GSK объявил о смене руководства. С 1 января Люк Миелс займет пост генерального директора, сменив Эмму Уолмсли, которая возглавляла компанию восемь лет.

Люк Миелс назначен новым генеральным директором британского производителя лекарств GSK. Он приступит к обязанностям 1 января 2026 года, говорится в пресс-релизе.

С 2017 года этот пост занимала Эмма Уолмсли. Она вошла в историю как первая женщина, возглавившая крупную фармкорпорацию.

Под ее руководством бизнес прошел через серьезные преобразования: в 2022 году подразделение безрецептурных препаратов Haleon стало самостоятельной компанией, стартовали клинические исследования 15 разработок, которые планируется вывести на рынок до 2031 года. Однако за последние восемь лет акции фармгиганта подешевели почти на 6%.

Миелс работает в GSK с 2017 года, начав карьеру с должности главного коммерческого директора. До этого он был на руководящих позициях в AstraZeneca, Roche и Sanofi.

Как указывается, его основной годовой оклад составит 1,38 млн фунтов стерлингов (~1,9 млн долл.) — на 55 тыс. фунтов (~74 тыс. долл.) меньше, чем у Уолмсли. Также ему полагаются бонусы и другие финансовые стимулы, которые могут удесятерить зарплату.

Главной задачей Миелса станет увеличение объема продаж GSK до более чем 40 млрд фунтов (53,8 млрд долл.) к 2031 году. В 2024 году выручка концерна выросла до 31,4 млрд фунтов (42,2 млрд долл., +7% в постоянных курсах с 2023-го). Ему предстоит преодолеть проблему с истекающими патентами на ряд высокодоходных активов к концу десятилетия.

Препарат (МНН) Показания Выручка за прошлый год Одобрение FDA, год Истечение патента, год Долутегравир ВИЧ-1 2 млрд фунтов (2,5 млрд долл.) 2013 2028 «Треледжи элипта» (флутиказона фуроат + умеклидиния бромид + вилантерола трифенатат) ХОБЛ и бронхиальная астма 2,7 млрд фунтов (~3,4 млрд долл.) 2017 2030 Arexvy Вакцина от респираторно-синцитиального вируса для взрослых старше 60 лет 590 млн фунтов (~754 млн долл.) 2023 2030 «Шингрикс» Вакцина от опоясывающего лишая для взрослых старше 50 лет 3,3 млрд фунтов (~4,2 млрд долл.) 2017 2030

Источник: пресс-релизы GSK

Фото: gsk.com

Владимир Заболотских

pharmvestnik