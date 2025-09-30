Минэкономразвития спрогнозировало рост фармпроизводства на 13 процентов

Производство фармпродукции вырастет на 13% в 2025 году, следует из прогноза Минэкономразвития. К 2028 году рост этой отрасли относительно 2024 года составит 30,3%. Росту будут способствовать новые инвестиционные проекты по выпуску субстанций и жизненно важных препаратов.

Производство продукции фармпромышленности в России вырастет на 13% в 2025 году. Такие данные указаны в прогнозе социально-экономического развития России на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, подготовленном Минэкономразвития.

«Отрасль также будет ориентирована на развитие внутреннего производства и снижение зависимости от импортируемой продукции», — указано в документе.