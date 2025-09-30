В США пациентки подали в суд на Pfizer из-за некорректной инструкции к контрацептивам

Слушания по делу начнутся 30 сентября в федеральном суде Пенсаколы (штат Флорида). Количество исков превысило 1,3 тысячи. По данным Levin Papantonio, представляющей интересы пострадавших, в будущем число заявлений может достичь 5–10 тысяч. Потенциальная сумма претензий оценивается в миллиарды долларов.

В иске указывается, что при использовании дольше года суспензии для внутримышечного введения Депо-Провера возрастает риск развития менингиомы. Согласно исследованию, опубликованному в British Medical Journal в марте 2024 года, применение медроксипрогестерона повышает вероятность опухоли в 5,6 раза.

Pfizer заявляет, что пыталась добавить в инструкцию предупреждение о риске развития опухоли, однако это предложение было отклонено Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Компания настаивает, что случай подпадает под защиту от ответственности, когда федеральный регулятор запрещает внесение изменений в маркировку. Юристы истцов считают, что Pfizer действовала слишком обобщенно, указывая риски для всех гормональных контрацептивов, из-за чего FDA отклонило изменение.

Депо-Провера используется во всем мире с 1980-х годов. Например, в Великобритании его применяют около 15% женщин, в том числе при эндометриозе. В 2023 году в стране обновили маркировку с предупреждением о риске менингиомы. Аналогичные изменения были внесены в Канаде и странах Евросоюза.

Помимо коллективного иска, еще одна юридическая компания – Berger Montague – изучает, не нарушил ли совет директоров Pfizer фидуциарные обязанности в процессе продвижения и продаж препарата, что может повлечь отдельное акционерное разбирательство.