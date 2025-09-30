Аналитики: фармотрасли в США угрожают не только пошлины на импорт лекарств

Становится все более очевидным, что фармацевтические компании могут смириться с введенными президентом США Дональдом Трампом 100%-ми тарифами на ввоз лекарственных препаратов (ЛП). Однако отрасли рискует столкнуться с другой угрозой — неопределенностью ценообразования, пишет Wall Street Journal.

На практике ситуация с пошлинами на импорт фармацевтической продукции производителями, не строящими заводы в Соединенных Штатах, оказалось близка к наилучшему сценарию, отмечает аналитик Bernstein Кортни Брин. Большинство крупных компаний уже расширяют свое американское производство. В общей сложности они обязались до конца десятилетия инвестировать в США больше $350 млрд.

Тем не менее, радоваться рано, считают биржевые аналитики. Более существенный риск связан с регулированием цен ЛП, и он может обостриться уже на этой неделе. В июле Дональд Трамп обязал фармкомпании до 29 сентября снизить цены на лекарства в США до уровня, максимально возможного на других развитых рынках. В противном случае президент пообещал «использовать все имеющиеся в нашем арсенале средства для защиты американских семей от продолжающегося недобросовестного ценообразования».

Беспокойство инвесторов вызывает и то, как Трамп может использовать полномочия по регулированию цен, предоставленные предыдущей администрацией. Закон о снижении инфляции позволяет в рамках федеральной программы медстрахования Medicare вести переговоры о стоимости самые популярных лекарства. Согласованные цены на 15 препаратов, на которые будут распространяться скидки в 2027 году, должны быть опубликованы в ноябре. Аналитики опасаются, что правительство Трампа может применять закон более агрессивно, добиваясь скидок 30-50% на такие препараты, как Ozempic от Novo Nordisk и Austedo от Teva.

Проблема заключается не только в снижении цен на некоторые препараты: оно может быть поглощено отраслью, где крупнейшие игроки по-прежнему имеют рентабельность 15–16%, что значительно выше среднего показателя. Рынок нервирует отсутствие ясности, отмечает издание.

