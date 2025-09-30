«Герофарм» локализует в Беларуси производство трех аналогов инсулина

Российский «Герофарм» и республиканское предприятие «Белмедпрепараты» заключили лицензионный договор о локализации производства социально значимых аналогов инсулина — глулизина и гларгина в дозировках 100 и 300 ед. Документ подписан сегодня, 29 сентября, на международной промышленной выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске, сообщает «Беларусь сегодня». Ожидается, что трансфер технологии завершится в конце 2026 года.

Ранее в этом году партнеры завершили локализацию производства еще одного вида инсулина — аспарта. Кроме того, планируется расширить перечень выпускаемых в рамках сотрудничества препаратов.

По мнению гендиректора «Белмедпрепаратов» Александра Жадана, сотрудничество с «Герофармом» даст возможность к 2030 году реализовать «концепцию обеспечения лекарственными средствами инсулина пациентов с сахарным диабетом в Республике Беларусь». «Партнерство с ведущим российским производителем инсулинов по полному циклу позволяет развить компетенции предприятия в области производства высокотехнологичных лекарственных препаратов, а также способствует развитию промышленной кооперации в рамках Союзного государства и ЕАЭС», — отметил он.

Выставка «Иннопром. Беларусь» проходит с 29 сентября по 1 октября в Минском международном выставочном центре. Организаторы мероприятия — российский Минпромторг и белорусское министерство промышленности. В экспозиции примут участие больше 510 компаний, в том числе около 290 российских. Выставка обещает стать важной площадкой для демонстрации новейших технологий и обсуждения перспектив межрегионального сотрудничества. Как ожидается, «Иннопром. Беларусь» посетят порядка 10 тыс. человек.

