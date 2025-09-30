Согласованная ФАС цена на дженерик Onglyza от сахарного диабета на 19% ниже оригинала

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цену на препарат «Диксаптин» — второй дженерик Onglyza (МНН саксаглиптин) британского концерна AstraZeneca для лечения сахарного диабета 2-го типа.

Отмечается, что предельные отпускные цены на «Диксаптин» российского фармпроизводителя «Р-Фарм» снижены относительно референтного препарата на 19%. «Цена за упаковку из 30 таблеток второго дженерика в дозировке 5 мг составила 1277 рублей при зарегистрированной цене на референтный лекарственный препарат в размере 1589 рублей», — говорится в телеграм-канале ФАС.

Кроме того, после регистрации цен на второй дженерик стоимость первого, «Сагливела», также должна быть снижена. Ведомство направит соответствующее уведомление производителю препарата компании «Велфарм-М». Как полагают в антимонопольном ведомстве, снижение цен на эти дженерики повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал.

Рост количества больных неинфекционными заболеваниями, к которым относятся в том числе диабет и сердечно-сосудистые патологии, создает значительную нагрузку на системы здравоохранения. Для решения проблемы Всемирная организация здравоохранения запустила крупную инициативу, призывающую все страны мира повысить цены на табак, алкоголь и сладкие напитки как минимум на 50% к 2035 году, писали GxP News.

gxpnews