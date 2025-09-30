Fujifilm Biotechnologies открыла в Северной Каролине завод за $3,2 млрд

Спустя четыре года с момента анонса проекта, японская Fujifilm Biotechnologies открыла завод за $3,2 млрд в Холли-Спрингс, штат Северная Каролина. Запуск предприятия, которое будет специализироваться на препаратах на основе антител, знаменует дебют одного из самых больших в США участков по производству биопрепаратов на основе клеточных культур, сообщает пресс-служба компании.

Производственные мощности завода включают восемь биореакторов объемом 20 тыс. л, позволяющих выпускать как субстанции, так и готовые препараты. Производство лекарств планируется запустить в 2026 году, а к 2028-му — удвоить мощности предприятия, запустив еще восемь биореакторов.

Численность персонала на момент запуска составила около 680 человек, к концу года ее планируется увеличить до 750-ти, а к 2031-му — до 1,4 тыс., при том что сейчас во всей компании по всему миру работают около 5 тыс. сотрудников.

Время проектирования объекта в Холли-Спрингс удалось сократить примерно на 70% благодаря тому, что он является «почти точной копией» предприятия Fujifilm Biotechnologies в датском Хиллероде. Такова новая философия дизайна Fujifilm — KojoX (от японского кojo, означающего «улучшение» и «фабрика»), подразумевающая создание «модульной, гибкой биопроизводственной сети, обеспечивающей масштабируемость, скорость и надежность цепочки поставок», отмечают в компании. В ближайшие два года Fujifilm запустит еще два таких предприятия — в Великобритании и Японии.

Fujifilm Biotechnologies заполучила уже три крупных контракта на площадке Холли-Спрингс, напоминает FP. Первым, в апреле, компания, подписала десятилетнее соглашение на $3 млрд с биотехнологическим гигантом Regeneron, в рамках которого будет выпускать для него оптовые партий лекарственных препаратов. Несколько месяцев спустя Fujifilm заключила еще один десятилетний контракт — на $2 млрд, с Johnson & Johnson. И, наконец, в начале этого месяца была заключена сделка с Argenx, в рамках которой Fujifilm с 2028 года будет выпускать ее аутоиммунный блокбастер Vyvgart (активное вещество которого японская компания уже выпускает в Хиллереде).

