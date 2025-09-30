Время бионики: как Россия выходит в лидеры по производству протезов

Отрасль протезирования и средств реабилитации в России уверенно уходит от зависимости от импорта. Еще недавно ключевые высокотехнологичные комплектующие приходилось завозить из-за рубежа. Сегодня же, по оценкам экспертов, отечественные компании уже контролируют свыше половины рынка. Как отрасль намерена развивать собственное производство сложной электроники и какую роль в этом играет поддержка государства — в материале GxP News.

Импортозамещение в цифрах

Импортозамещение в сфере протезно-реабилитационных изделий в России идет комплексно: производители развивают свои продукты и вносят собственные инновации, а ведомства поддерживают отрасль не только через финансирование и программы стимулирования, но и при помощи стандартизации процессов. Как недавно заявила заместитель министра обороны Анна Цивилева, Россия сегодня лидирует в области протезирования благодаря СВО. По словам замминистра, в стране уже внедрили зарубежные технологии в производство протезов и разработали специальный стандарт по адаптации человека с инвалидностью к новым условиям жизни.

По ее данным, до военных действий на Украине участие государства в жизни человека с инвалидностью заканчивалось на выдаче протезов. Людям, которые ждали замены поврежденных частей тела в длинных очередях, в дальнейшем не помогали адаптироваться. Сейчас ситуация иная.

«В 2025 году был принят ряд новых стандартов, разработанных, например, ТК 381 и Минтрудом, которые повышают качество продукции, обеспечивают конкурентоспособность с импортом и формируют новые подходы к протезированию, обучению и адаптации пользователей», — сообщил GxP News генеральный директор «Моторики» Андрей Давидюк.

По его словам, российские производители уже занимают более 50% рынка протезно-ортопедических изделий. Генеральный директор Steplife Иван Худяков приводит еще более показательные данные: «На данный момент в количественном отношении 80% продукции отрасли производится в России. Однако в финансовом эквиваленте эта доля составляет всего 30%. Остальные 70% денежного объема приходятся на высокотехнологичные детали, поставляемые из-за рубежа».

В России в большом объеме производятся адаптеры, втулки, поворотные устройства, бионические руки, крепления, различные виды стоп, заготовки для косметических облицовок, ремкомплекты. Но сложные модули, например бионические коленные модули и микропроцессоры, пока преимущественно импортируются. Чтобы импортозаместить эту часть изделий, требуются более серьезные инвестиции и научно-производственная кооперация со странами — лидерами производства, считает Иван Худяков. «Основные сложности сохраняются в области микроэлектроники и сервоприводов», — добавляет Андрей Давидюк.

При этом ситуация с обеспечением пациентов заметно улучшилась. Все граждане с инвалидностью могут получить протезы за счет бюджета Социального фонда. «Дети обеспечиваются новым протезом на срок до года, взрослые — до 3 лет, после чего возникает право на замену изделия на бесплатно предоставляемое современное устройство. Эта система выгодно отличается от многих зарубежных практик. Сегодня все пациенты могут быть полностью обеспечены высокотехнологичными протезами отечественного производства, будь то напрямую, через электронный сертификат или посредством компенсации», — подчеркивает эксперт.

Технологии будущего и поддержка государства

Следующий этап развития отрасли связан не только с импортозамещением, но и с созданием решений мирового уровня.

«Моторика» делает ставку на нейротехнологии. Компания разрабатывает собственный нейростимулятор Motorica NEMO, который позволит купировать фантомные боли и создать очувствленные протезы. «Сегодня участники исследований уже могут различать предметы на ощупь и определять их твердость или мягкость», — поясняет Андрей Давидюк.

Steplife, в свою очередь, выстраивает модульную систему производства и кооперацию с дружественными странами. Иван Худяков отмечает, что сегодня производственные мощности отрасли загружены на 60–70% и могут быть увеличены при росте спроса. «Если бы мощностей не хватало, пациентам пришлось бы ждать в очереди несколько месяцев. Но этого не происходит — ампутанта сразу берут в работу», — добавляет руководитель Steplife.

По мнению экспертов, дальнейшее развитие обеспечат комплексные меры господдержки: приоритет в госзакупках, освобождение от НДС и система маркировки продукции. «Наиболее эффективен не какой-то один инструмент, а их синергетическое применение», — считает Андрей Давидюк.

Главным драйвером рынка сегодня становится появление новых продуктов.

«Моторика» за последние 2 года внедрила несколько инноваций: вкладные гильзы из HTV-силикона, систему RevoFit для подгонки протеза (50 изделий) и технологию ламинации рукавов, которая позволяет создавать индивидуальный дизайн и сокращать сроки изготовления протеза. Кроме того, компания приобрела контрольный пакет завода «ЗСО», чтобы сформировать крупнейшую линейку инвалидных колясок в стране.

Steplife, в свою очередь, концентрируется на коленных модулях и спортивных стопах. В начале 2025 года компания вывела на рынок бионический коленный модуль Steplife B7, работающий на базе искусственного интеллекта. «Он обеспечивает естественную походку, возможность езды на велосипеде и занятий спортом. Настройка выполняется через мобильное приложение», — рассказал Иван Худяков.

Сейчас компания тестирует спортивную стопу для командных видов спорта. «Тело стопы выполнено из углепластика, а элементы крепления — из нержавеющей стали для космических ракет. Она выдерживает нагрузку до 166 кг и проходит тестирование на два миллиона циклов», — уточнил глава Steplife.

В целом можно сказать, что Россия сделала заметный шаг вперед в обеспечении граждан современными средствами реабилитации. Теперь перед отраслью стоит новая задача — закрепить лидерство, вывести на рынок уникальные разработки и доказать, что отечественные компании способны конкурировать наравне с мировыми лидерами.

