Takeda продает завод в Ярославле

Российские активы Takeda перейдут локальному фармпроизводителю. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку. В компании сообщили, кто получит портфель отдельных препаратов и производственную площадку в Ярославле.

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила передачу российских активов компании Takeda локальному игроку. Российский фармпроизводитель «Бинергия» получит права на коммерциализацию отдельных лекарств розничного портфеля Takeda на территории стран Евразийского экономического союза, а также права на производственную площадку в Ярославле. Об этом сообщило российское подразделение международной компании.

Что известно о сделке

О каких именно препаратах идет речь, не сообщается. При этом в Takeda обращают внимание, что сделка не влияет на деятельность компании в России. «Takeda продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая непрерывность регулярных поставок лекарственных препаратов российским пациентам. Передача указанных активов – логичный шаг в реализации фокуса Takeda на создание инновационной терапии в ключевых для компании областях: онкологии, редких заболеваниях, неврологии, гастроэнтерологии и воспалительных заболеваниях, препаратах плазмы крови, а также вакцин», – говорится в сообщении.

В апреле 2023 года о продаже завода Takeda в Ярославле сообщил «Коммерсантъ», о покупателях не сообщалось. В августе 2023 года «Ведомости» написали, что переговоры о покупке ведет «Р-Фарм».

Согласно данным AlphaRM, в 2024 году продажи компании Takeda составили 37 млрд руб., а за 8 месяцев 2025 года – 24 млрд руб. Лидирующий бренд в портфеле — «Актовегин» (18% от общих продаж в 2025 году), на втором месте — «Элапраза» (почти 12%), третье место поделили «Адвейт» и «Такзайро» (у каждого препарата 9%).

Продажи «Бинергии» в 2024 году составили 2,7 млрд руб., за 8 месяцев в 2025 году – 2 млрд руб. Лидирующие бренды в январе – августе 2025 года – «Артикаин-бинергия» (33,5%), «Пропофол-бинергия» (22,7%), «Эноксапарин-бинергия» (15%).