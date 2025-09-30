Россельхознадзор утвердил чек-листы для контроля за оборотом ветпрепаратов

Россельхознадзор утвердил новые проверочные чек-листы для контроля на всех этапах оборота ветеринарных препаратов — от доклинических исследований и производства до хранения, продажи и уничтожения. Десять утвержденных форм заменят редакцию правил контроля от 2022 года.

Россельхознадзор утвердил формы проверочных листов для контроля за оборотом препаратов для ветеринарного применения. Приказ № 937 от 01.08.2025 опубликован на портале правовой информации.

Утверждены формы соблюдения требований к:

доклиническим исследованиям (применяется до сентября 2031 года);

клиническим исследованиям (до сентября 2031 года);

изготовлению и отпуску лекарственных препаратов (до сентября 2029 года);

хранению лекарственных средств; форма соблюдения требований к розничной продаже лекарственных препаратов (до марта 2027 года);

применению лекарственных препаратов (до марта 2028 года);

уничтожению лекарственных средств (до января 2027 года);

предоставлению информации о лекарственных средствах (применяется до сентября 2031 года);

при осуществлении фармацевтической деятельности (до сентября 2028 года);

при осуществлении оптовой торговли (до декабря 2026 года).