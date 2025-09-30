Системы маркировки лекарств и товаров объединили для проверки локализации

Правительство утвердило интеграцию системы МДЛП и системы «Честный знак». Это создаст единый механизм для подтверждения страны происхождения препаратов и локализации их производства на территории ЕАЭС, в том числе по полному циклу.

Правительство внесло изменения в некоторые акты Правительства РФ, которые касаются системы мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП) и системы маркировки товаров. Утверждено постановление № 1495 от 29.09.2025.

Изменения вносятся в Постановление Правительства РФ № 1556 от 14.12.2018 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». В положение добавили взаимодействие с государственной информационной системой мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации («Честный знак»). В нее из системы МДЛП будут передаваться данные о:



маркированных упаковках (количество, дата маркировки);

введенных в оборот препаратах (количество, дата и реквизиты записи в АИС Росздравнадзора).

В систему МДЛП из системы маркировки товаров будут подтягиваться данные о сериях препаратов, произведенных в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) по полному циклу.

Изменения вносятся также в Постановление Правительства РФ № 515 от 26.04.2019 «О системе маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров». В документ добавили пункт о взаимодействии с автоматизированной информационной системой Росздравнадзора для контроля оборота лекарств. Так система маркировки товаров будет взаимодействовать с автоматизированными системами Росздравнадзора и ЕГИСЗ.



Кроме того, вводится понятие «иные участники». Теперь предоставлять информацию в систему маркировки для подтверждения страны происхождения могут не только участники оборота, но и другие юридические лица.

