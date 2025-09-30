Eli Lilly получила разрешение на продажу препарата от болезни Альцгеймера в ЕС

Еврокомиссия одобрила второй препарат для лечения ранних симптомов болезни Альцгеймера. Первоначально европейский регулятор отклонил заявку компании Eli Lilly на регистрацию ее разработки Kisunla из-за серьезных побочных эффектов, но пересмотрел решение.
Европейская комиссия (ЕК) выдала компании Eli Lilly разрешение на продажу препарата для лечения ранних симптомов болезни Альцгеймера Kisunla (донанемаб/donanemab). Об этом говорится в пресс-релизе производителя.
Лекарство будут назначать взрослым с легкими нарушениями когнитивных функций на фоне амилоидоза — отложений бета-амилоида между клетками мозга, нарушающих передачу сигналов и ухудшающих умственные способности. Противопоказанием станет наличие двух и более копий APOE4. Этот ген связан с повышенным риском возникновения отека мозга и микрокровоизлияний (ARIA) при использовании средств, устраняющих амилоидные бляшки, таких как Kisunla. Также указывается, что состояние здоровья лечащихся будут постоянно отслеживать.
В III фазе клинических испытаний TRAILBLAZER-ALZ 2 медикамент снизил скорость прогрессирования патологии на 35% по сравнению с плацебо за 18 месяцев после начала применения. Он вводится внутривенно раз в месяц.