Eli Lilly получила разрешение на продажу препарата от болезни Альцгеймера в ЕС

В марте Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) отклонило заявку на регистрацию разработки Eli Lilly. Регулятор посчитал, что она недостаточно сильно сдерживает снижение когнитивных функций, чтобы компенсировать риски развития серьезных побочных эффектов, в особенности ARIA. В июле решение пересмотрено на положительное.

Это второй препарат от нейродегенеративной патологии на рынке Евросоюза. Первым был Leqembi (леканемаб/lecanemab), созданный компаниями Eisai и Biogen. ЕК одобрила его в апреле. В исследованиях он замедлил развитие деменции на 27% по сравнению с плацебо после 18 месяцев терапии.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) зарегистрировало Kisunla в июле прошлого года. Лекарство имеет удостоверение от регуляторов еще 14 стран, включая Японию, КНР и Великобританию.

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2021 год, в мире насчитывалось 57 млн человек с деменцией. Прогнозируется, что к 2050 году это число утроится.

Фото: lilly.com