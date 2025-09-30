«  
  »

Расходы федерального бюджета на лекарства превысят 580 млрд руб. в 2026 году

Расходы федерального бюджета на лекарства вырастут на 1,3% и достигнут 580,3 млрд руб. в 2026 году. «ФВ» проанализировал, как распределят деньги на различные статьи программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете.

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 и плановый период 2027 и 2028 годов. Бюджетные ассигнования по разделу «Здравоохранение» составят 1,88 трлн руб. На 2025 год в бюджете было заложено 1,86 трлн руб. Основная сумма будет потрачена на финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения», в 2026 году она составит 1,52 трлн руб. По итогам текущего года должно быть потрачено 1,55 трлн руб.

В госпрограмме «Развитие здравоохранения» несколько статей расходов предусмотрены на закупку лекарств. Общая сумма таких затрат составит 580,3 млрд руб. в 2026 году (572,6 млрд в 2025 году). Самая крупная статья расходов – обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами – 241,6 млрд руб. (см. табл.). Сюда входят финансирование закупок лекарств по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), лекобеспечение людей с ВИЧ, закупки вакцин для Национального календаря профилактических прививок (НКПП). В следующем году на эти программы может быть потрачено 140,4 млрд руб.

Из них на обеспечение взрослых пациентов по программе ВЗН — 69,6 млрд руб., в 2025 году – 66,7 млрд руб., на закупку антивирусных препаратов для пациентов с ВИЧ – 43,8 млрд руб., в 2025 году – 41,9 млрд руб., на закупку вакцин – 26,9 млрд руб., в 2025 году – 28,7 млрд руб.

Финансирование фонда «Круг добра» составит 195,9 млрд руб., в том числе на закупку зарегистрированных лекарств – 121,4 млрд руб. Эта сумма делится на две части: одна идет на лекобеспечение по нозологиям, одобренным попечительским советом фонда, – 100,3 млрд руб., другая на детей из программы ВЗН – 21,1 млрд руб. На незарегистрированные препараты в следующем году будет потрачено 74,5 млрд руб.

Наконец, крупная статья расходов – закупка противоопухолевых лекарств по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями». Как и в 2025 году, эта сумма составит 140 млрд руб.

Финансирование основных статей расходов программы «Развитие здравоохранения» в федеральном бюджете
Статья расходов Проект ФЗ «О федеральном бюджете на 2026 год», млрд руб. Плановый объем, заложенный в трехлетнем бюджете, млрд руб. ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год», млрд руб.
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами» 241,6 222,7 217,8
из них:
Межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения 13,95 13,95 13,95
Субвенции на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарствами, медизделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов (ФЗ-178) 74,3 64,3 61,8
Закупка препаратов по программе ВЗН, ВИЧ, вакцинопрофилактике 140,3 140,4 138
Финансирование фонда «Круг добра» 195,9 231,8 202,7
из них:
Закупка зарегистрированных лекарств 121,4 121,3 112,1
Закупка незарегистрированных лекарств 74,5 110,5 90,6
Федеральный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 11,3 11,3 11,6
из них:
Обеспечение профилактики развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении 11,3 11,3 11,3
Федеральный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» 144,5 145 149,1
из них:
Оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями 140 140 140
Федеральный проект «Борьба с сахарным диабетом» 8,4 9,5 9,5
из них:
Обеспечение детей с сахарным диабетом 1-го типа в возрасте от 2-х до 17-ти лет включительно системами непрерывного мониторинга глюкозы 5,4 5,6 5,4
Обеспечение беременных женщин с сахарным диабетом системами непрерывного мониторинга глюкозы 2,4 3,3 3,4
Федеральный проект «Борьба с гепатитом С и минимизация рисков распространения данного заболевания» 4,5 4,5 4,5
из них:
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации мероприятий по обеспечению в амбулаторных условиях противовирусными лекарственными препаратами лиц, находящихся под диспансерным наблюдением, с диагнозом «хронический вирусный гепатит С» 4,5 4,5 4,5
Федеральный проект «Развитие производства лекарственных средств и медицинских изделий» 0,85 0,9 0,9
Федеральный проект «Технологии разработки медицинских изделий, лекарственных средств и платформ нового поколения» 0,9 0,2
Федеральный проект «Биомедицинские и когнитивные технологии будущего» 0,7
Федеральный проект «Регенеративная биомедицина, технологии превентивной медицины, обеспечивающие активное и здоровое долголетие» 0,3
Источник: ФЗ «О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», sozd.duma.gov.ru

Фото: 123rf.com

Елена Калиновская
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

30 сентября, 2025 | Просмотров: 56