Cursor: рынок ботулотоксина А достиг 2,9 млрд рублей

Всего в России зарегистрировано девять торговых наименований ботулинического токсина типа А. Шесть из них производятся за рубежом: Ботокс от американской Allergan, Диспорт от французской Ipsen Pharma, Ксеомин от немецкой Merz Pharma, а также три препарата из Южной Кореи – Ботулакс от Hugel, Кунокс от MediTox и Новакутан-БТА от Huons BioPharma. В Московской области на мощностях компании «Алиум» локализован препарат Лантокс, выпускаемый в Китае. В России по полному циклу производится Миотокс от «Иннофарм» совместно с ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова и Релатокс от компании «Микроген». Из них только Релатокс имеет подтвержденные Минпромторгом стадии производства до получения молекулы.

Рынок характеризуется высокой импортозависимостью: доля иностранных препаратов в 2024 году составила 90% в денежном выражении и 88% в упаковках. После прекращения поставок Ботокса в Россию основными позициями стали Диспорт и Ксеомин – они формируют до 90% закупок. Среди локальных игроков наибольший вклад обеспечил Релатокс, объем закупок которого превысил 252 млн рублей. Препарат Миотокс также демонстрирует поступательный рост, однако в совокупности доля российских препаратов пока не превышает 9%.

Средневзвешенные цены на препараты показывают умеренное снижение. Средняя цена упаковки в 2024 году была на 8% ниже уровня 2020 года и на 1% ниже показателя 2023 года. Снижение связано как с ростом закупок локальных препаратов, так и с корректировкой цен у ключевых импортных брендов: стоимость Диспорта за пять лет снизилась на 9%, Ксеомина – на 1%. При этом отдельные отечественные позиции, такие как Миотокс, напротив, продемонстрировали рост цены.

В региональном разрезе лидером по объемам закупок в 2025 году остается Москва, где закупки за январь – август выросли на 46% в деньгах и на 51% в упаковках. Крупные приросты в стоимостном выражении зафиксированы также в Татарстане, Иркутской области и Дагестане. В целом препараты закупались в 83 регионах страны, что подтверждает широкое географическое распространение терапии.

По данным Cursor, препараты ботулотоксина в России поставляют свыше 120 дистрибьюторов. Крупнейшие объемы закупок приходятся на «Фирму Евросервис» и «Ирвин». В 2025 году к ним добавились еще 16 компаний, что говорит о расширении круга участников и росте конкуренции на рынке поставок.

Несмотря на расширение числа дистрибьюторов, рынок по-прежнему контролируется ограниченным кругом крупных компаний. При этом объем закупок в январе – августе 2025 года составил 1,56 млрд рублей, что на 6,6% ниже уровня 2024 года. В натуральном выражении показатель снизился на 5% – до 133,7 тысячи упаковок. Тем не менее, если сравнивать с 2020 годом, рынок существенно вырос: +64% в денежном выражении и +79% в упаковках.

Дополнительным фактором, влияющим на конкурентную среду, стали судебные споры вокруг товарных знаков. Так, в августе 2025 года Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратил охрану бренда Refinex на территории России по иску компании Qmed BioTech Corp с Сейшел. Под этим названием в мире представлен препарат на основе ботулинического токсина типа А. Правообладателем в России была японская KC Pharmaceuticals, однако суд установил, что марка не использовалась более трех лет. Решение вступило в силу, с KC Pharmaceuticals взысканы судебные расходы.