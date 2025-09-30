Для систем МДЛП и маркировки прописали порядок обмена данными о странах происхождения лекарств

Система МДЛП по запросу системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, будет передавать данные для подтверждения страны происхождения лекарства. В список доступных к предоставлению сведений входит количество торговых единиц товара, указанное при вводе лекарства в оборот, его дата, количество потребительских упаковок средства, вводимого в гражданский оборот, реквизиты записи о препарате в системе Росздравнадзора, номер разрешения регулятора на вывод партии на рынок. В систему МДЛП из новой платформы также может переходить глобальный идентификационный номер торговой единицы лекарства, ИНН производителя, номер производственной серии.

Возможность использовать данные для подтверждения страны происхождения лекарства зафиксировали и в постановлении о создании системы маркировки товаров. Одновременно в документе правительство прописало возможность платформы обмениваться данными с ЕГИСЗ, системами МДЛП и Росздравнадзора. Помимо этого, в регламенте работы системы маркировки зафиксировано, что в ней может содержаться информация, добровольно предоставленная и необходимая при подтверждении страны происхождения товаров.

Правила добровольного предоставления в ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих маркировке средствами идентификации, сведений для подтверждения страны происхождения лекарств вступили в силу 26 сентября 2025 года. В документе зафиксирован порядок автоматического обмена данными между системой прослеживаемости и другими госсистемами. Информация о фармсубстанциях будет подгружаться в платформу из ЕГИСЗ, о лекарствах – из системы МДЛП «Честный знак», о химических веществах – из открытых сетевых источников, о биологических веществах – из ФГИС в области ветеринарии, об исходных материалах – из реестра промышленной продукции.

Постановление о проведении эксперимента по прослеживаемости лекарственных средств и сырья, используемого для их производства, Правительство России утвердило в конце 2023 года. Изначально планировалось, что эксперимент продлится с 29 декабря 2023 по 31 декабря 2024 года, но позднее его пролонгировали до 30 июня 2025 года. В апреле 2025 года дату завершения вновь перенесли – на 31 августа текущего года.