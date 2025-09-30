Минпромторг разработал проект субсидирования российских фармразработчиков

Согласно проекту, возмещению подлежат затраты на оплату труда специалистов, участвующих в проекте, страховые отчисления, материальные расходы (кроме капитальных вложений), приобретение лабораторного оборудования и услуги сторонних исполнителей.

Субсидия в случае утверждения проекта будет предоставляться российским организациям для возмещения затрат по проектам, соответствующим одному из двух условий. Первое: регистрационные удостоверения (РУ) на оригинальные лекарственные препараты по ключевым направлениям должны быть получены не позднее чем за год до подачи информации в Минпромторг России. Второе: если удостоверения получены ранее, право на субсидию возникает при условии, что организацией были проведены дополнительные пострегистрационные КИ с целью расширения показаний к применению, а соответствующие изменения в РУ внесены не позднее чем за год до обращения в Минпромторг.

Для запуска механизма сначала потребуется определить перечень биомишеней и терапевтических направлений, востребованных системой здравоохранения. Эту работу, как указано в пояснительной записке, ведут соисполнители инициативы – Минобрнауки, Минздрав, Минэкономразвития и Минфин.

Результатом предоставления субсидии должно стать подтверждение возможности полного цикла производства препаратов в России, включая синтез действующего вещества, а также наличие документации о стадиях технологического процесса на территории ЕАЭС. Для заключения соглашения компании потребуется представить в Минпромторг копии регудостоверений, документы, подтверждающие исключительные права и понесенные расходы, а также справки налоговых органов об отсутствии задолженности.

В августе 2025 года замминистра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева уже анонсировала эти меры, подчеркнув, что компании смогут претендовать на компенсацию в размере 200–250 млн рублей. Тогда же она отметила, что в будущем Минпромторг планирует увеличить объем субсидий.