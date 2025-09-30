Генпрокуроры 20 штатов США выступили в защиту мифепристона

Генеральные прокуроры 20 штатов США выступили против попыток администрации Дональда Трампа ограничить доступ к препарату для прерывания беременности мифепристону, пишет Mocoshow.

На прошлой неделе министр здравоохранения и социальных служб страны Роберт Ф. Кеннеди-младший инициировал проверку таблетки, используемой почти в двух третях абортов в США, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов FDA. Кеннеди и комиссар FDA Марти Макари заявили, что агентство проведет «собственный анализ доказательств, включая реальные результаты, касающиеся безопасности и эффективности препарата». Чиновники имеют в виду исследование, проведенное Центром этики и государственной политики — консервативным аналитическим центром. В работе, не рецензировавшийся и не публиковавшейся в научных изданиях, утверждалось, что «серьезные побочные эффекты» при приеме мифепристона наблюдались почти у 11% женщин. Это значительно превышает показатель в 0,5%, зафиксированный в клинических исследованиях и указанный в инструкции к препарату. Генпрокуроры-республиканцы просят FDA ограничить или изъять мифепристон с рынка.

Однако другие прокуроры с ними не согласны. «Более 25 лет мифепристон безопасно и эффективно применяется во всем мире. В настоящее время это наиболее распространенный метод прерывания беременности на ранних сроках в США и стандарт лечения выкидышей на ранних сроках. Решение о пересмотре доступа к этому препарату игнорирует многолетние исследования, доказывающие безопасность и эффективность мифепристона. Медицинские решения должны приниматься пациентами, их семьями и лечащими врачами, руководствуясь научными данными, а не политическими соображениями», — говорится в обращении сторонников мифепристона. Авторы письма намерены защищать права американцев, включая доступ к репродуктивной помощи.

Обращение подписали генпрокуроры Аризоны, Калифорнии, Колорадо, Коннектикута, Делавэра, округа Колумбия, Гавайев, Иллинойса, Мериленда, Мэна, Массачусетса, Мичигана, Миннесоты, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Нью-Йорка, Орегона, Род-Айленда, Вермонта и Вашингтона.

