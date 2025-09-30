АЗРК: дженерики в Казахстане стоят в 2–3 раза дороже оригинальных препаратов

Агентство по защите и развитию конкуренции (АЗРК) Казахстана выявило непрозрачное ценообразование и риски завышения цен на лекарственные средства (ЛС) и медицинские изделия (МИ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В Казахстане государство регулирует цены на лекарства и медизделия как для частного рынка (продажи населению через аптеки), так и для госзакупок. Национальный центр экспертизы отвечает за госрегистрацию цен, а ТОО «СК-Фармация» организует централизованные закупки.

Однако в стране сложилась практика, при которой регулятор не проверяет представленные поставщиками цены. Экспертиза ограничивалась получением от заявителя информации о стоимости лекарств в референтных странах. Агентство пришло к выводу, что условия завышения цен заложены в действующих правилах: цены определялись на основе максимальных значений в референтных странах.

Этим пользовались не только поставщики, но и местные производители, заявлявшие цены на дженерики на уровне оригинальных препаратов. «В результате некоторые препараты, произведенные в Казахстане, стоят в два-три раза дороже аналогичных зарубежных от ведущих производителей», — говорится в сообщении. При госзакупках ЛП обходились государству дороже, чем если бы приобретались на оптовом или розничном рынке.

Для исключения случаев завышения цен Минздрав Казахстана приобрел доступ к международному порталу Navlin, что позволит получать информацию о стоимости ЛП в других странах напрямую. Кроме того, цены для поставщиков и местных фармпроизводителей теперь определяются на основе средних, а не максимальных значений.

Вместе с тем выяснилось, что «СК-Фармация», отвечающая за централизованные закупки лекарств, не меньше 45% их объема закупает не у производителей, а у дистрибьюторов. «Делегирование закупочных функций сторонним организациям не соответствует целям введения централизованного закупа по оптимизации расходов и создает риски завышения цен», — подчеркнули в пресс-службе.

На стоимость лекарств также влияют завышенные траты на госэкспертизу производства (она дает право продавать ЛП в Казахстане). «Несмотря на расходы, связанные с перелетом, проживанием, питанием и др., поставщики и производители вынуждены дополнительно оплачивать услугу инспектирования в размере от 2,6 млн тенге до 3,45 млн тенге (от 390 тыс. до 520 тыс. рублей)», — рассказали в пресс-службе, отметив, что цену на услугу государственная экспертная организация установила самостоятельно. При этом инспекции часто проходят в недешевых Евросоюзе, США, Канаде и Японии, а расходы, понесенные фармацевтическим сообществом, включаются в стоимость лекарств и медизделий.

Учитывая высокие стандарты производства и контроля ЛП в Казахстане, агентство предложило исключить выезды в страны «с высоким уровнем регулирования». Также услуга инспектирования будет отнесена к госмонополии с введением регулирования ее стоимости и включением всех затрат.

gxpnews