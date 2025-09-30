На российский рынок выходит новый препарат для лечения сетчатки

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на препарат «Ранибизумаб ПСК» для лечения тяжелых заболеваний сетчатки глаза, а именно неоваскулярной формы возрастной макулярной дегенерации и пролиферативной диабетической ретинопатии — тяжелого осложнения сахарного диабета.

«Действующее вещество ранибизумаб представляет собой моноклональное антитело, которое целенаправленно блокирует фактор патологического роста кровеносных сосудов и уменьшает отек, позволяя сохранить и улучшить зрение пациентам», — рассказали в компании.

Препарат представлен в виде раствора для внутриглазного введения, что позволяет доставлять действующее вещество непосредственно к очагу повреждения, «обеспечивая высокую эффективность и минимальные побочные эффекты».

Потребность в препаратах ранибизумаба в России высока, что обусловлено распространенностью перечисленных заболеваний, указывают в компании «ПСК Фарма». С начала года в рамках госзакупок было приобретено больше 30 тыс. упаковок таких лекарств. Отмечается, что ранибизумаб включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

Выпускать новинку будет завод «ПСК Фарма» в экономзоне «Дубна» в Подмосковье.

gxpnews