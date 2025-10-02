Pfizer и администрация Трампа договорились о снижении цен на лекарства для американцев

Pfizer приняла условия администрации Трампа об установлении стоимости рецептурных препаратов в США на уровне других развитых стран. Фармкомпания также начнет продавать свои лекарства со скидками до 85% через новый правительственный портал.

Pfizer заключила соглашение с администрацией президента США Дональда Трампа о снижении стоимости рецептурных препаратов до уровня других развитых стран. Об этом говорится в пресс-релизе производителя, опубликованном по итогам брифинга в Белом доме.

Также фармацевтический гигант согласился выравнивать цены на будущие продукты. Большая часть лекарств для оказания первой медицинской помощи и отдельные бренды станут доступны для покупки на новом правительственном портале TrumpRx. Американцы смогут их приобрести со скидкой, которая в среднем составит 50%, а на отдельные позиции достигнет 85%. К примеру, средство для облегчения симптомов менопаузы «Дуавив» (эстрогены конъюгированные + базедоксифен) будет стоить 30 долл. (на 85% дешевле), а «Товиаз» (фезотеродин), которым лечат синдром гиперактивного мочевого пузыря, — 42 долл. (на 85% дешевле), тофацитиниб, применяемый при артритах, — 3600 долл. за месячный курс (на 50% дешевле).

Кроме того, Pfizer сообщила о планах инвестировать 70 млрд долл. в исследования и производство на территории Штатов. С 2018 года компания уже вложила в американскую экономику более 83 млрд долл.

Взамен, согласно договоренностям, корпорация освобождается от уплаты пошлин на три года. С 1 октября все ввозимые в США медикаменты облагаются пошлиной в размере 100%.

Трамп заявил, что на следующей неделе аналогичные соглашения будут заключены с другими лидерами отрасли.

По данным администрации Белого дома, американцы платят за фирменные лекарства в три раза больше, чем жители других стран ОЭСР. В США проживает менее 5% населения мира, но на американский рынок приходится 75% выручки представителей фарминдустрии.

В мае Трамп подписал указ, в котором предоставил компаниям полгода на добровольное снижение цен до мирового минимума. В июле он направил письма руководителям 17 крупнейших фармконцернов — AbbVie, Amgen, AstraZeneca, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, EMD Serono, Genentech, Gilead, GSK, Johnson & Johnson, MSD, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Regeneron и Sanofi — с требованием пересмотреть стоимость продукции в течение 60 дней.

Фото: pfizer.com