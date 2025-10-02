НЦЭСМП дал рекомендации по проведению доклинических исследований

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) дал рекомендации по планированию и проведению доклинических исследований лекарств. Методические рекомендации включают 13 документов, среди которых памятки, регламенты и руководства.

Центр трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России опубликовал практические рекомендации по планированию и проведению доклинических исследований (ДКИ) оригинальных лекарств.

В документ вошли рекомендации по планированию, организации и проведению регуляторных доклинических исследований, а также по обеспечению качества и надежности результатов исследований, выстраиванию коммуникаций между спонсором и контрактными лабораториями.

Рекомендации предназначены для разработчиков препаратов, специалистов лабораторий доклинических исследований, специалистов отрасли и руководителей R&D-подразделений в фармацевтической отрасли.

Методические рекомендации включают:

Практическое руководство о комплексной охране и защите.

Памятку об оплате пошлин за объекты патентного права (российские и евразийские).

Практические рекомендации по планированию и проведению ДКИ оригинального ЛП.

Регламент проведения патентного поиска.

Памятку по механизму реализации МИП в сфере здравоохранения.

Руководство по охране, защите и использованию программных продуктов.

Памятку по организации и проведению КИ оригинального ЛП.

Памятку по патентным пошлинам.

Памятку по определению уровня готовности технологии.

Памятку по структуре и специфике разделов патентного документа.

Регламент (алгоритм) проведения патентного поиска для промышленных образцов.

Гид по регистрации объектов патентного права.

Памятку по охране служебных результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

