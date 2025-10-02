«  
  »

НЦЭСМП дал рекомендации по проведению доклинических исследований

Научный центр экспертизы средств медицинского применения (НЦЭСМП) дал рекомендации по планированию и проведению доклинических исследований лекарств. Методические рекомендации включают 13 документов, среди которых памятки, регламенты и руководства.

Центр трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава  России опубликовал практические рекомендации по планированию и проведению доклинических исследований (ДКИ) оригинальных лекарств.

В документ вошли рекомендации по планированию, организации и проведению регуляторных доклинических исследований, а также по обеспечению качества и надежности результатов исследований, выстраиванию коммуникаций между спонсором и контрактными лабораториями.

Рекомендации предназначены для разработчиков препаратов, специалистов лабораторий доклинических исследований, специалистов отрасли и руководителей R&D-подразделений в фармацевтической отрасли.

Методические рекомендации включают:

  • Практическое руководство о комплексной охране и защите.
  • Памятку об оплате пошлин за объекты патентного права (российские и евразийские).
  • Практические рекомендации по планированию и проведению ДКИ оригинального ЛП.
  • Регламент проведения патентного поиска.
  • Памятку по механизму реализации МИП в сфере здравоохранения.
  • Руководство по охране, защите и использованию программных продуктов.
  • Памятку по организации и проведению КИ оригинального ЛП.
  • Памятку по патентным пошлинам.
  • Памятку по определению уровня готовности технологии.
  • Памятку по структуре и специфике разделов патентного документа.
  • Регламент (алгоритм) проведения патентного поиска для промышленных образцов.
  • Гид по регистрации объектов патентного права.
  • Памятку по охране служебных результатов интеллектуальной деятельности (РИД).

Фото: 123rf.com

Дина Коблова
pharmvestnik

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

2 октября, 2025 | Просмотров: 82