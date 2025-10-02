Холдинг «БСС» купил двух дистрибьюторов медизделий

Дочерняя компания фармхолдинга «БСС» завершила сделку по покупке двух дистрибьюторов медицинских изделий — «Медимпульс» и «Симплант» — для продвижения российской продукции завода «Эндоарт», включая эндопротез коленного сустава. Эксперты оценили сделку в более чем 1 млрд руб.

Компания «Эдифарм» (входит в фармхолдинг «БСС») приобрела 100% акций ООО «Медимпульс» и 25% ООО «Симплант» (остальные 75% у бенефициара «БСС» Эдуарда Захрабекова), сообщает «Коммерсантъ». Обе компании — это крупные дистрибьюторы медизделий в России.

В пресс-службе холдинга «БСС» журналистам пояснили, что компании будут использовать для коммерциализации продукции завода «Эндоарт» (входит в «БСС») в Санкт-Петербурге, который с 2024 года занимается серийным выпуском эндопротезов. В 2026 году предприятие планирует расширить продуктовую линейку, в ассортимент добавят ревизионные системы для эндопротезирования тазобедренного сустава, новые модели ножек эндопротезов с биоактивными покрытиями и первый отечественный эндопротез коленного сустава.

Выручка «Медимпульса» за 2024 год, по данным СПАРК, составила 1,48 млрд руб., чистая прибыль — 176 млн руб. До сделки фирмой владел Григорий Шугаев (ранее ему также принадлежало 50% в «Симпланте», еще 50% — у Алексея Сергеева). Выручка «Симпланта» в 2024 году составила 605,9 млн руб., чистая прибыль — 93,2 млн руб.

Выручка холдинга «БСС» в прошлом году превысила 68 млрд руб., чистая прибыль — около 2 млрд руб. «Эдифарм» за 2024 год выручила 2,8 млрд руб., чистая прибыль составила около 34 млн руб.

Фото: 123rf.com