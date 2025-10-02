В Нижегородской области пациенты обратились к губернатору и в прокуратуру из-за ситуации с ГИБП

В обращении к Глебу Никитину «Путь к здоровью» ссылается на заявления четырех пациентов из региона с «подтвержденными случаями неконтролируемой бронхиальной астмы». По данным организации, им назначена терапия ГИБП по результатам профильных медкомиссий, лечение было начато, однако в дальнейшем предоставление лекарств было прервано. Авторы письма подчеркивают, что пациенты обладают всеми предусмотренными законодательством документами – заключениями консилиумов, выписками из стационаров, в отдельных случаях справками об установленной инвалидности. Также ассоциация упоминает и обращение с проблемой к региональному Минздраву, которое датируется 26 июня 2025 года и ответ на которое ведомство не предоставило.

«Переадресация пациентов между учреждениями и затягивание сроков фактически нарушают их право на получение своевременной медицинской помощи, создают дополнительные барьеры, подрывают доверие к системе здравоохранения», – говорится в письме к губернатору. «Путь к здоровью» попросил Никитина провести служебную проверку «по факту задержки реагирования профильного ведомства и ненадлежащего исполнения полномочий в рамках лекарственного обеспечения» и исключить случаи «бюрократической волокиты и неоправданных задержек при назначении и продолжении терапии ГИБП».

На 1 октября 2025 года ассоциация не получила ответа от губернатора Нижегородской области. Всего же «Путь к здоровью» располагает семью тематическими пациентскими обращениями.

Впервые о возникновении трудностей с получением пациентами противоастматических ГИБП «Путь к здоровью» сообщал Vademecum еще в июле 2025 года. Речь шла, как уточняли в ассоциации, о задержках в обеспечении пациентов тезепелумабом, дупилумабом и омализумабом в Нижегородской и Ленинградской областях, а также о сложностях с получением дупилумаба в Волгоградской области. Большая часть проблемных препаратов в терпрограммы госгарантий регионов на 2025 год погружена, и только в Нижегородской области предоставление дупилумаба по льготе не предусмотрено. С апреля по июль 2025 года в ассоциацию поступило 16 тематических обращений от пациентов. В четырех случаях больных из-за отсутствия терапии и ухудшения состояния пришлось госпитализировать. Некоторые пациенты сообщали о невозможности получить необходимый препарат с января 2025 года.

Как объясняла Vademecum руководитель ассоциации «Путь к здоровью» Олеся Мишина, пациентам с тяжелой неконтролируемой астмой, согласно клиническим рекомендациям, врач может подобрать биологическую терапию – ГИБП. Препараты этого класса подбираются в зависимости от фенотипа астмы, так как лекарства действуют на определенные мишени. В эту линию терапии входит тезепелумаб, дупилумаб, омализумаб, бенрализумаб, меполизумаб, реслизумаб. Все названные препараты погружены в список ЖНВЛП, предельные отпускные цены на эти лекарства варьируются в диапазоне между 8,4 тысячи и 124 тысячами рублей.

Вслед за ассоциацией официальные запросы в профильные ведомства трех регионов направлял и Vademecum, но ответы так и не получил. Мишина указывает, что Комитет по здравоохранению Ленинградской области ассоциации ответ предоставил, а ситуацию с лекобеспечением пациентов исправил – в настоящее время «Путь к здоровью» жалоб от пациентов из региона не получает. Волгоградское ведомство на запрос ассоциации также ответило и провело «разовую выдачу» назначенных ГИБП, однако сейчас ситуация, по сообщению Мишиной, начинает повторяться. В организацию вновь поступило шесть обращений от пациентов из Волгоградской области, в том числе жалоба отца ребенка-инвалида. Его состояние, по словам Мишиной, удалось купировать посредством введения препарата в федцентре.

В Нижегородской области пациенты в основном остались без официального разъяснения позиции Минздрава субъекта. «Некоторым заявителям предоставили устный ответ, что, мол, вам уже препарат выдавали, теперь он нужен другим пациентам», – рассказывает Олеся Мишина.

По данным ЕИС «Закупки», в 2025 году «Нижегородская областная фармация» объявила по одной закупке омализумаба – на 20,2 млн рублей – в августе, тезепелумаба – на 11,1 млн рублей – в сентябре, дупилумаба – на 127 млн рублей – в апреле 2025 года.

В «Честном знаке» Vademecum со ссылкой на данные системы маркировки в июле сообщали, что объем введенных в гражданский оборот ГИБП в России за I полугодие 2025 года увеличился на 51% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года. Во всех указанных регионах имеются необходимые остатки ГИБП, их основная часть сосредоточена в оптовом звене, а главным типом выбытия выступают медучреждения и отпуск по льготному рецепту. «Текущий уровень выбытий и остатков в регионах соответствует средним месячным значениям», – заключили тогда в «Честном знаке».

