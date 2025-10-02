Вице-президент США: лекарства для американцев подешевеют за счет европейцев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что администрация президента Дональда Трампа снизит цены на рецептурные лекарства для американцев за счет европейцев и жителей других стран.

«Расходы на здравоохранение при администрации Байдена были слишком высоки, и это одна из причин, почему президент объявил, что мы снижаем стоимость рецептурных лекарств для всех американцев, заставляя европейцев и другие страны платить справедливую долю, чтобы американцы могли платить меньше» — сказал Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

На днях Дональд Трамп заявил, что его администрация снизит цены на лекарства «на 100% или более». Заявление было сделано в преддверии объявления американской фармацевтической компании Pfizer о снижении стоимости ряда препаратов. Компания обязалась установить цены на самом низком уровне среди развитых стран и запустить платформу прямых продаж TrumpRx, где лекарства можно будет купить со скидками до 85%. Взамен Pfizer получит трехлетний беспошлинный режим при условии дополнительных инвестиций в производство в Соединенных Штатах.

В конце сентября стало известно, что с 1 октября США введут 100%-ные пошлины на импорт лекарств и фармацевтической продукции. При этом компаниям, которые уже реализуют проекты по строительству производственных площадей в Соединенных Штатах, пошлины платить не придется. Подробней об этом в материале GxP News.

gxpnews