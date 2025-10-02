В Иванове разработали препарат от артрита пролонгированного действия

Ученые из Института химии растворов им. Г. Крестова РАН в Иванове разработали новую форму лекарственного препарата против ревматоидного артрита — лекарство вводится пациенту раз в месяц и обладает пролонгированным действием. Результаты исследования опубликованы в научной базе данных ScienceDirect.

В отличие от традиционных таблеток и жидких инъекций, новинка действует постепенно и контролируемо, освобождая вещество точено, с заданной скоростью и объемом. Добиться этого удалось благодаря умным гидрогелям на основе плюроников — сополимеров полиэтилен-полипропиленоксида. В обычных условиях такие гели существуют в жидком виде, но, попадая в организм, под действием температуры тела приобретают гелевую структуру. Если в гель поместить противоревматический лефлуномид и сделать инъекцию в сустав, за счет высокой вязкости лекарство будет высвобождаться намного медленнее. Кроме того, плюроники в растворе образуют мицеллы — супрамолекулярные ансамбли, в которые можно поместить молекулы лекарств, сделав их более растворимыми.

По словам ученых, за счет такого решения можно увеличить содержание препарата в инъекции, а в совокупности с медленным высвобождением, сократить кратность процедуры для пациентов до раза в месяц. «Вариативность свойств полученных гелей позволяет вводить оптимальную дозировку лефлуномида и обеспечить его контролируемое поступление в организм», — отметил участвовавший в исследовании сотрудник лаборатории, кандидат химических наук Михаил Агафонов.

Ученые во всем мире анализируют факторы, способствующие развитию ревматоидного артрита. Считается, что в 50% случаев заболевание связано с генетической предрасположенностью, однако существуют и внешние причины, на которые можно повлиять. Какие меры для этого предлагают российские ревматологи, Gxp News рассказали в этом материале.

gxpnews