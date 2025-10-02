Экспертизу БТЛП планируют включить в перечень обязательных услуг

Экспертизу биотехнологических лекарственных препаратов (БТЛП) могут включить в перечень обязательных государственных услуг. Такое предложение содержится в подготовленном Минздравом РФ законопроекте, размещенном на портале проектов правовых актов.

Документ предусматривает дополнение перечня из 66 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для госорганизаций. В список предлагается добавить экспертизу БТЛП, изготавливаемых в медицинских организациях для конкретного пациента и содержащих соединения, синтезированные по результатам генетических исследований его биологического материала.

В августе Минздрав предложил ввести еще один вид экспертизы для БТЛП — этическую. Первые в России правила, регулирующие оборот таких препаратов, также были приняты в этом году. В частности, согласно им, производить и применять БТЛП смогут только медорганизации, получившие специальное разрешение, которое выдается на основе пакета документов, в том числе регламента изготовления препарата.

