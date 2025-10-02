Инвестиции «Леовита» в завод лечебного питания под Рязанью составили 1,8 млрд рублей

Инвестиции московской компании «Леовит» в завод лечебного и энтерального питания в Новомичуринске Рязанской области составили 1,8 млрд рублей. Компания купила производственную площадку год назад и за это время развернула на ее базе новое предприятие.

Запущенный в сентябре завод выпускает принципиально новый продукт — зондовое энтеральное питание. Таким образом, с существующими производствами в Москве, Армавире и Пушкине компания может «полностью покрыть потребность пациентов нашей страны в энтеральном питании — сухом, зондовом и сипинговых», отметили в пресс-службе «Леовита».

«Это очень большой шаг в развитии здравоохранения и всей российской медицинской промышленности. Сейчас на рынке порядка 80% энтерального питания — иностранного производства, завод позволит эту ситуацию кардинально изменить», — считает губернатор Рязанской области Павел Малков.

Энтеральное питание — это жизненно важная часть медицинского обеспечения, которая помогает людям, не имеющим возможность получать необходимые питательные вещества в обычном режиме, восстанавливать процессы метаболизма. «Леовит» выпускает энтеральное питание для детей и взрослых с онко- и инфекционными заболеваниями, гастростомой, после хирургических вмешательств, для паллиативных пациентов и др.

В день запуска завода между компанией «Леовит» и Фондом развития промышленности Рязанской области было подписано соглашение об участии в деятельности регионального кластера медицинской и фармацевтической промышленности. В рамках кластера планируется создание научно-исследовательских центров и развитие сотрудничества с крупными медучреждениями.

gxpnews