Новый игрок появился на европейском рынке контрактной разработки биопрепаратов

Польская Rezon Bio объявила о своем новом статусе как европейской компании по контрактной разработке и производству биологических препаратов. В своем пресс-релизе Rezon Bio сообщила, что выходит на рынок под новым брендом, но при этом «опирается на проверенную временем традицию продвижения биопрепаратов — от генной инженерии до глобальной коммерциализации через надежных партнеров».

Компания, располагающая двумя площадками — в Гданьске и Варшаве (Духнице), — предлагает полный цикл производства: от разработки клеточных линий до производства по стандартам GMP и коммерческих поставок. В Rezon Bio утверждают, что оба завода прошли аудит Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA).

«Rezon Bio — новое имя, но у нас уже есть опыт, включающий создание широкого портфеля биоаналогов. Два продукта выведены на мировой рынок нашими партнерами, — отметила гендиректор компании Адриана Кендзьерска-Менкфельд. — Мы знаем сложности разработки и продвижения биопрепаратов, потому что сами через них прошли и теперь готовы сделать этот путь проще, быстрее и экономичнее для наших клиентов».

Своими преимуществами компания считает европейское местоположение в сочетании с «мощной базой польских биофармацевтических специалистов и структурой затрат».

В этом году о расширении присутствия в ЕС заявляли уже несколько европейских CDMO. Так, греческая Famar в мае купила немецкое предприятие по производству стерильных лекарственных препаратов, отмечает Fierce Pharma. Другой «контрактник», немецкая BioSpring, в июле заявила о планах по строительству одной из крупнейших в мире площадок по выпуску активных фармацевтических ингредиентов на основе ДНК и РНК. В апреле в Европе появился еще один CDMO — Meribel Pharma Solutions. Подрядчик, который будет базироваться в Великобритании, создан после того, как его спонсор — американская частная инвесткомпания Blue Wolf Capital, приобрел ряд площадок Recipharm и выкупил французского контрактного производителя Synerlab.

gxpnews