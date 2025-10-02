Доля розничных онлайн-покупок ветпрепаратов за 3 года выросла в 2,5 раза

Розничные продажи ветеринарных препаратов в России продолжают расти: с 2022 по 2024 год они увеличились с 22,9 до 41,7 млрд рублей. В 2025 году тенденция к росту сохраняется: только за 7 месяцев было реализовано ветпрепаратов на сумму почти 26 млрд рублей, следует из данных аналитической компании RNC Pharma.

Продажи ветпрепаратов в МЕД (минимальная единица дозирования — общее количество таблеток, флаконов, ампул и других лекарственных форм, входящих в потребительские упаковки) за 3 года выросли с 200 до 250 млн. Рост за январь–июль этого года составил 14% в годовом отношении, с 140 до 160 млн МЕД.

Инфляционный индекс цен Ласпейреса на розничном рынке ветпрепаратов последовательно сокращается третий год подряд, а в 2024 и 2023 годах рост цен значительно опережал динамику натурального потребления. В этом году инфляция сопоставима с динамикой в натуральных единицах (меньше на 1,4%), рублевая на уровне 14,5%. Здесь включился новый фактор — переключение спроса на более дорогие продукты, рассказали в RNC Pharma, отметив, что, в частности, много препаратов верхнего ценового сегмента вывели на рынок отечественные компании.

При этом, по данным аналитики, ветеринарные препараты в розницу закономерно все чаще покупают онлайн: доля интернет-покупок за 3 года выросла в 2,5 раза, до почти 20% в 2024-м. По итогам 7 месяцев 2025-го доля онлайн в розничных продажах ветпрепаратов почти достигла 30%.

Ни через 5, ни через 10 лет онлайн полностью не заместит офлайн в силу того, что разным категориям потребителей в разные моменты времени удобнее обращаться к разным розничным игрокам, но роль этого канала продаж однозначно вырастет, уверен директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. Работать онлайн, прежде всего маркетплейсам, интересно с самыми маржинальными продуктами. На ветрынке это относительно небольшой сегмент с довольно четкой сезонностью (речь об инсектоакарицидах и противогельминтиках, традиционный пик продаж которых приходится на весенне-летний период — ред.), объясняет эксперт.

«Офлайн в большей степени будет концентрироваться на сложных, в том числе узкоспециализированных продуктах, которые не очень интересны крупным маркетплейсам. Однако онлайн легко может занять 50% и большую долю рынка. Для офлайн-игроков это ничего хорошего не сулит: им придется подстраиваться под новые реалии либо за счет другого ассортимента, либо специализации», — резюмировал Беспалов.

gxpnews