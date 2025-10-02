Новый владелец Taxotere намерен повысить «терапевтическую ценность» препарата

Южнокорейская Boryung Corporation укрепила позиции в секторе онкологических препаратов, заключив сделку по покупке химиотерапевтического Taxotere (доцетаксел) компании Sanofi. Boryung заплатила $205 млн за право продавать Taxotere в 19 странах, включая Германию, Испанию и Китай.

Boryung будет выпускать препарат на своем заводе в Йесане и потом представлять его на мировом рынке, что позволит производителю стать «глобальной фармацевтической компанией с сильным портфелем традиционных цитотоксических противораковых препаратов», сообщается в пресс-релизе от 30 сентября.

«В то время как парадигма лечения рака сдвигается в сторону таргетной и иммуноонкологической терапии, цитотоксические противораковые препараты остаются ее неотъемлемой основой», — уверены в Boryung. Ранее компания приобрела у Eli Lilly права на противораковые Gemzar и Alimta.

Taxotere был одобрен в 1995 году как знаковый цитотоксический препарат, сегодня он широко используется как самостоятельно, так и в составе комбинированной терапии. Всемирная организация здравоохранения включает его в список основных лекарственных средств для лечения рака молочной железы и метастатического рака. В прошлом году мировые продажи препарата составили около $82 млн. При этом сама Sanofi не считает Taxotere профильным активом — его сбыт резко снизился после появления дженериков в 2010 году.

Тем временем Boryung намерена повысить «терапевтическую ценность» Taxotere, сосредоточившись на улучшении формул, комбинированных стратегиях применения и потенциально новых показаниях.

