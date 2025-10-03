Аптеки просят отменить требование о хранении марганцовки в отдельном помещении

Альянс фармацевтических ассоциаций направил обращения в Госдуму, Минздрав и Минюст с просьбой внести изменения в правила хранения марганцовки — только в изолированном помещении. Требование вступило в силу 1 сентября, и большинство аптек уже успели распродать остатки препарата.

Критическая ситуация сложилась на аптечном рынке после принятия приказа Минздрава России № 260н от 29.04.2025 «Об утверждении правил хранения лекарственных средств для медицинского применения», в соответствии с которым калия перманганат надлежит хранить в отдельном помещении, сказано в обращении главы Альянса фармацевтических ассоциаций Виктории Пресняковой. Оно направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко, председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Сергею Леонову и министру юстиции Константину Чуйченко. Документы есть в распоряжении «ФВ».

В адрес Альянса поступают вопросы представителей аптечных учреждений, дистрибьюторов и производителей препарата.

«Тревогу вызывает то, что хорошо известный и проверенный препарат калия перманганат может исчезнуть из аптек», — пишет Преснякова.

По ее словам, аптеки распродали остатки препарата до 1 сентября и реализацию больше не планируют.