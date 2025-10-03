Владелец патента на «Трикафту» обратился в Конституционный суд РФ

Американская компания Vertex Pharmaceuticals и российское подразделение французской Sanofi подали жалобу в Конституционный суд РФ. Они просят признать норму п.1 ст.1362 ГК РФ о принудительном лицензировании не соответствующей Конституции РФ.

Конституционный суд РФ принял жалобу Vertex и Sanofi на применение п.1 ст.1362 ГК РФ. Это следует из картотеки дел суда, первым на это обратило внимание агентство «Интерфакс». По мнению заявителей, подход судов в деле о выдаче принудительной лицензии на патенты, имеющие отношение к препарату «Трикафта», создает условия, при которых права интеллектуальной собственности теряют свой исключительный характер.

О чем жалоба

Фармкомпании считают, что спорный пункт не соответствует ряду статей Конституции РФ. В частности, правоприменительная практика и судебное толкование п.1 ст.1362 ГК РФ предполагает возможность освобождения истца по делу о принудительном лицензировании от бремени доказывания того, что патенты относятся как к товару правообладателя, так и к товару, с которым истец связывает свое желание и готовность использовать изобретение.

Здесь речь идет о деле, касающемся выдачи ООО «Медицинская исследовательская компания» («МИК») принудительной лицензии на патенты, которыми защищена «Трикафта».

Согласно п.1 ст.1362 ГК РФ, если изобретение или промышленный образец не используется либо недостаточно используется патентообладателем в течение четырех лет со дня выдачи патента и это приводит к недостаточному предложению на рынке, то суд может выдать принудительную лицензию.

В августе 2022 года «МИК» обратилась в арбитражный суд с иском о принудительной лицензии на использование патентов, относящихся к «Трикафте», в мае 2023 года ей было отказано в удовлетворении иска. В сентябре 2023 года апелляционная инстанция решила выдать «МИК» простую (неисключительную) лицензию на использование изобретений, запатентованных компанией Vertex Pharmaceuticals на препарат «Трикафта». Vertex пыталась обжаловать это решение в кассационной инстанции, но проиграла. Затем компания пыталась обжаловать решение в Судебной коллегии Верховного суда, но получила отказ в принятии жалобы. Полученная лицензия охватывает десять из 12 патентов.

С чем не согласны фармкомпании

Как указано в решении первой инстанции, сначала «МИК» просила выдать лицензии на все 12 изобретений. Затем она признала, что два из указанных патентов не могут являться предметом рассмотрения по настоящему делу ввиду не истечения четырехлетнего срока по п.1 ст.1362 ГК РФ, и заявила «о не относимости двух указанных патентов для цели ввоза» дженерика. Суд отклонил этот довод, ссылаясь на первоначальную позицию о необходимости 12 патентов.

Апелляция на это посмотрела по-другому. Вышестоящая инстанция решила, что бремя доказывания лежит на Vertex, которая не исполнила свою процессуальную обязанность.

Фото: 123rf.com