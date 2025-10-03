«Почте России» могут дать упрощенную лицензию для продажи лекарств

Сотрудники «Почты России» получат 72-часовое допобразование по реализации лекарственных препаратов, если почтовый оператор получит право на их продажу, считают в Росздравнадзоре. Регуляторы прорабатывают для организации введение упрощенной процедуры лицензирования по аналогии с ФАП.

«Почта России» может получить упрощенную лицензию для продажи лекарств в отделениях связи, как это реализовано для ФАП. О минимальных требованиях к сотрудникам почты рассказала начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирина Крупнова на форуме «Фармлига», передает корреспондент «ФВ».

Она напомнила, что в связи с необходимостью обеспечения лекарственными препаратами сельского населения и жителей труднодоступных или малонаселенных районов было принято решение разрешить по упрощенной схеме получение лицензии фельдшерско-акушерскими пунктами. Сейчас в России насчитывается более 47 тыс. таких пунктов, большинство из которых уже имеют разрешение на фармацевтическую деятельность и осуществляют розничную продажу лекарств.

Крупнова отметила, что сейчас решается вопрос с «Почтой России», которая тоже планирует заняться отпуском лекарств в отдаленных районах. «Мы так понимаем, что поступательно движемся к тому, что совместно с Минздравом решаем этот вопрос по аналогии с фельдшерско-акушерскими пунктами. Будет, соответственно, также решаться вопрос о получении ими лицензии», — сказала она.

Продажа лекарств через почтовые отделения может начаться уже в этом году. Совет директоров «Почты России» видит такую меру как одну из возможностей оператора стать самоокупаемым и расширить спектр услуг для населения. Минцифры предложило наделить почтового оператора правом реализации лекарственных препаратов без фармацевтической лицензии. Ранее, как писал «ФВ», депутат Госдумы Евгений Нифантьев усомнился, что «Почта России» сможет получить прибыль от проекта по продаже лекарств в отделениях. «Уверенность, что это поможет отделениям связи больше зарабатывать, вызывает у меня сомнения. На самом деле это будут дополнительная нагрузка и убыток для отделений связи», — пояснил депутат.

Крупнова подчеркнула, что лицензирование должно оставаться обязательным, но процедуры лицензирования могут быть упрощены.

«Почта России сейчас активно работает над тем, чтобы по упрощенной процедуре лицензирования, аналогично ФАП, им разрешили реализацию лекарственных препаратов, которую будут осуществлять сотрудники почты. При этом мы считаем, что сотрудники почты должны пройти как минимум дополнительное образование по реализации лекарственных препаратов — хотя бы 72 часа», — предложила она.

Среди участников обсуждения прозвучали различные мнения об эффективности вовлечения «Почты России» в аптечную деятельность. Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), председатель Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения Виктор Дмитриев выразил сомнения, ссылаясь на прошлые неудачные эксперименты, которые проводились почтовыми отделениями, и отметил, что стремление «Почты России» расширить коммерческую деятельность связано прежде всего с финансовыми задачами.

