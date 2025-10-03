Новые требования к производству стерильных лексредств в ЕАЭС утвердят в начале 2026 года «Почте России» могут дать упрощенную лицензию для продажи лекарств » Администрация Трампа отложила введение пошлин в размере 100% на медикаменты Администрация Трампа решила пока не вводить пошлины в размере 100% на медикаменты, чтобы провести переговоры с фармкомпаниями о снижении стоимости препаратов. Меры должны были вступить в силу 1 октября. Импорт фирменных медикаментов в США пока не будет облагаться таможенными сборами. Об этом сообщил представитель администрации американского президента порталу Stat News. По его словам, установление пошлин отложили, чтобы провести переговоры с фармацевтическими компаниями о снижении цен на их продукцию. Он отметил, что американские власти «начнут подготовку» фискальных мер для производителей, которые не построят свои заводы в Штатах или не заключат соглашение с Белым домом об удешевлении лекарств. На вопрос о том, когда нововведение вступит в силу, министр торговли США Говард Лутник заявил во время церемонии подписания соглашения с Pfizer в Овальном кабинете, что администрация не станет форсировать переговорные процессы, учитывая их значимость для населения. 25 сентября Дональд Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social, обещав ввести с 1 октября 100%-ную ставку на ввоз любого фирменного или запатентованного фармпродукта. Он указал, что от уплаты будут освобождены компании, которые перенесли свои производственные мощности в Америку — достаточно начать строительство предприятий. Однако глава государства еще не подписал исполнительное распоряжение, в котором это официально закреплено. 30 сентября глава государства подписал соглашение с фармгигантом Pfizer, который согласился уменьшить стоимость своих лекарств в США, запустить продажи продукции со скидками от 40 до 85% через новый госпортал TrumpRx и инвестировать 70 млрд долл. в американскую экономику. В обмен на это корпорацию избавили от таможенных платежей на три года. Дополнительно глава государства пригрозил налогами тем, кто не пойдет на аналогичные уступки. В июле он разослал письма руководителям 17 ведущих фармпроизводителей, призывая установить в Америке такие же цены, как и в других развитых экономиках, поскольку американцы втрое переплачивают за лекарства по сравнению с жителями других стран ОЭСР. Тем не менее договоренности, достигнутые между администрацией Трампа и Pfizer, незначительно повлияют на доступность, пишет газета Wall Street Journal. Производитель сделает дешевле только шесть продуктов. Даже при наличии скидок многие препараты остаются не по карману для большинства. К примеру, Xeljanz (тофацитиниб, им лечат артриты) будет стоить на 40% меньше через TrumpRx, но его текущая розничная цена составляет 6073 долл. Zavzpret (завегепант, используется при мигрени) начнут продавать в два раза дешевле, но его базовая стоимость — 1130 долл. При этом конкретные положения документа остаются конфиденциальными.

Фото: whitehouse.gov Владимир

pharmvestnik

Заболотских