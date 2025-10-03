Еврокомиссия провела обыски в Sanofi из-за подозрений в недобросовестной конкуренции

Sanofi — один из ведущих производителей противогриппозных препаратов в Европе. Фармкомпании принадлежат такие бренды, как «Ваксигрип», Supemtek Tetra и Efluelda. С ней соперничают в этом сегменте австралийская CSL Seqirus и британская GSK.

Если подозрения подтвердятся, концерну грозит штраф в размере до 10% от годовой выручки с общемировых продаж, согласно европейским законам. В прошлом году Еврокомиссия оштрафовала израильскую Teva Pharmaceuticals на 462,6 млн евро (около 542,5 млн долл.) за монополизацию рынка лекарств от рассеянного склероза. Незадолго до этого схожее дело урегулировала швейцарская CSL Vifor, которая обвинялась в дискредитации препарата железа Monofer датской Pharmacosmos, — для этого пришлось организовать масштабную кампанию по продвижению конкурента.

Фото: 123rf.ru