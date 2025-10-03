Минобрнауки установит порядок ведения каталогов генетических ресурсов и биоресурсных коллекций

Каталоги и реестр будут вести с помощью системы «Национальная база генетической информации» (ГИС НБГИ). Информация о решении по включению особо ценного образца в каталог или реестр размещается в течение десяти дней с момента принятия такого решения.

Федеральные органы власти должны уведомить Минобрнауки в течение десяти дней, если подведомственные им учреждения наделяются функциями биоресурсных центров.

В случае утверждения приказ вступит в силу с 1 января 2026 года.

Фото: 123rf.com