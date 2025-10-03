Документы об уровне локализации производства лекарств будут действовать три года

Срок действия документа — три года.

Подачу заявления приостановят, если в нем указан номер электронного документа из системы мониторинга маркированных товаров, который содержит более одного материального баланса. В этом случае рассмотрение заявления приостанавливают на срок до 15 рабочих дней (период не включается в общий срок оказания услуги).

Заявление вернут без рассмотрения, если через «Госуслуги» были направлены поврежденные файлы или файлы с техническими ошибками, которые невозможно открыть или прочесть.

Ранее правительство утвердило постановление, согласно которому уровень локализации фармпродукции в России измерят баллами. Систему введут с 1 января 2026 года. Для получения статуса российского производителя и доступа к инструментам господдержки нужно набрать более 50 баллов.

Фото: 123rf.com