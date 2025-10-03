В Свердловской области переназначили замгубернатора – министра здравоохранения

Параллельно со вступлением Паслера в должность правительство Свердловской области ушло в отставку в полном составе, но продолжило исполнять свои обязанности. Глава региона начал заново формировать команду, и некоторые чиновники, включая Савинову, сохранили свои посты. Об этом пишут местные СМИ, но официальные документы о назначениях пока не опубликованы.

Татьяна Савинова в 1993 году окончила Уральский государственный медицинский институт. В 2019 году она переехала в Оренбургскую область. В ноябре этого же года ее назначили вице-губернатором – заместителем председателя правительства по социальной политике – министром здравоохранения региона.

В конце марта 2025 года Савинова сообщила, что уходит в отставку в связи с переездом в Екатеринбург вслед за Денисом Паслером, который был губернатором Оренбургской области, а стал врио главы Свердловской области.

В апреле Татьяна Савинова получила пост заместителя губернатора Свердловской области вместо Павла Крекова, курировавшего работу Минздрава и Министерства социальной политики региона. В должности министра Савинова сменила Андрея Карлова, бывшего главой ведомства с 2020 года. По словам Дениса Паслера, Савинова проявила себя как «опытный управленец» и сумела организовать работу в социальной сфере и медицине.

В августе 2025 года Татьяна Савинова в качестве министра здравоохранения представила три проекта по сокращению кадрового дефицита в Свердловской области, в число которых вошел «Помощник фельдшера». Планируется бесплатно обучить профессии младшей медсестры 200 местных жительниц из 238 деревень и сел с населением до 300 человек. Предполагается, что такие работники будут проводить патронаж односельчан и при необходимости вызывать фельдшеров.