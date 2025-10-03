Наталью Хорову освободили от должности замглавы Минздрава РФ

О том, что Хорова может стать сенатором Совфеда от Еврейской автономной области, стало известно 24 сентября 2025 года после заявления губернатора региона Марии Костюк. Тогда официально об отставке чиновницы не сообщалось, однако, согласно законодательству, данную позицию Хорова не смогла бы занять, не покинув Минздрав.

Наталья Хорова в 1993 году окончила Самарский экономический институт по специальности «финансы и кредит», в 2004 году завершила обучение в Самарской государственной экономической академии по специальности «юриспруденция».

В 2004 году начала работать в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ – прошла путь от заместителя начальника отдела до заместителя директора Финансового департамента. В 2012 году чиновница стала директором этого департамента.

Правительство РФ в июне 2014 года назначило Наталью Хорову заместителем министра здравоохранения РФ. Специалист имеет чин государственного советника 1-го класса, а также почетное звание «Заслуженный экономист Российской Федерации».