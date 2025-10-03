ЦРПТ: чтобы добраться до покупателя, лекарственный препарат может проходить до 47 посредников

Цепочка поставок лекарственных препаратов (ЛП) в России, по данным на июнь 2025 года, в среднем включала 3,27 звена, тогда как годом ранее в том же месяце — 3,21. При этом максимальное количество посредников в отчетном периоде достигало 47 (годом ранее — 54). Такие данные оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) представил на форуме «Фармлига» в Москве, передает корреспондент GxP News.

Сокращение цепочки поставок произошло за счет «роста прозрачности дистрибуции через систему мониторинга движения лекарственных препаратов», что, по данным ЦРПТ, уменьшает количество посредников, снижает издержки и делает цены более предсказуемыми.

Меньше всего «рук» в пути до покупателя лекарства в июне преодолевали в Северной Осетии, где отмечалась минимальная длина цепочки поставок 1,75, а больше всего, 47, — в Калужской области.