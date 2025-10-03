Рынок радиофармпрепаратов для диагностики онкозаболеваний к 2029 году превысит $13 млрд

Мировой рынок радиофармпрепаратов, используемых для диагностики онкозаболеваний, к 2029 году превысит $13 млрд. Об этом сообщил научный руководитель Научно-образовательного медицинского центра ядерной медицины НИЦ «Курчатовский институт» академик РАН Сергей Деев.

«В 2024 году рынок диагностических препаратов составил около $10 млрд. Это большая цифра. В 2029 году он составит уже более $13 млрд», — сказал Деев на проходящем в ТАСС открытом заседании совета академии наук.

По данным эксперта, самый быстрорастущий рынок радиофармпрепаратов — Азиатско-Тихоокеанский регион, а самый большой — Северная Америка.

Деев напомнил, что рак в России занимает второе место по смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из причин этого эксперт считает увеличение продолжительности жизни. «У каждого человека — и молодого, и пожилого — в организме происходит до 2 тыс. мутаций в день. Пока организм молодой, он справляется, с возрастом иммунная система слабеет», — пояснил ученый.

Однако сфера применения радиофармпрепаратов может быть шире. К примеру, в тераностике такие препараты не только находят раковые клетки, но и уничтожают их. Подробнее — в этом материале.

