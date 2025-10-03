Главный онколог Минздрава рассказал об обеспеченности России онкопрепаратами

Практически все препараты для онкобольных сегодня присутствуют на российском рынке, сообщил в интервью RTVI главный онколог Минздрава академик РАН Андрей Каприн.

На вопрос о доступности онкопрепаратов в условиях санкций эксперт сказал, что «все началось, конечно, с какой-то некоторой паники». «Многие производители ушли, и производство „подыстощало”… Фармацевтическим компаниям, особенно крупным, стало выгодно производить препараты, потому что рынок очистился», — сказал Каприн. При этом, как только зарубежные фармацевты «почувствовали, что это произошло», они тоже вернулись. «Практически все препараты — на рынке. Нет ни одного, который они [иностранные производители] не предлагают. Но они немножечко опоздали, потому что появились очень неплохие дженерики», — уверен Каприн.

Он также рассказал о разработке двух вакцин в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии. Одна, создаваемая совместно с Институтом молекулярной биологии, «энтеровирусная вакцина, которая является более универсальной, сейчас идет ее испытание на токсичность», сказал Каприн. Как пояснил собеседник RTVI, предполагается, что вакцины будут не самостоятельными, а препаратами, «которые увеличивают иммунитет на фоне лечения». Вторая вакцина, по словам эксперта, «более сложная и прецизионная», будет применяться при меланоме и раке легких. Работа над ней ведется вместе с главой Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом.

Кроме того, еще одна вакцина уже готова. Это БЦЖ-вакцина для профилактики рецидива рака мочевого пузыря.

В конце августа общественная организация «Движение против рака» направила письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой обратить внимание на острую проблему с обеспечением противоопухолевыми препаратами. По данным общественников, с трудностями при получении лекарств сталкивались около трети онкопациентов.

gxpnews